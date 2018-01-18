Трех студентов института ФСИН арестовали после покушения на сокурсницу

В Новокузнецке трех студентов арестовали за покушение на убийство однокурсницы, требовавшей вернуть ей долг в 270 тысяч рублей. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Кемеровской области.

Как уточняет РБК со ссылкой на студента Кузбасского института ФСИН, одногруппники девушки напали на нее после того, как она решила написать заявления в полицию из-за отказа отдать деньги.

«[Те деньги, которые она им заняла] она взяла в кредит. Двое нападали, один подвозил до дома», — рассказал студент.

Собеседник РБК также отметил, что задержанные «не у нее одной занимали, причем по такой же схеме».

По данным следствия, 21-летний житель Новокузнецка попросил студентку оформить кредит на себя, но не погасил обязательства по кредиту. Подозреваемый подговорил двух своих сокурсников убить ее и пообещал выплатить им вознаграждение.

«Когда девушка зашла домой, то злоумышленники ударили потерпевшую битой по голове, затем, накинув ремень на шею, стали душить, когда девушка потеряла сознание, молодые люди, посчитав, что однокурсница умерла, покинули место преступления», — рассказали в СК. Биту и другие орудия преступления, а также одежду нападавшие сожгли.

Девушку позже в крови и полубессознательном состоянии нашли другие ее однокурсники, которые пришли к ней домой, поскольку волновались из-за того, что она не пришла на учебу. Она рассказала о нападении, и трех ее однокурсников задержали и арестовали. Пострадавшая госпитализирована.

Подозреваемые задержаны, они находятся под стражей. Им инкриминируют преступление по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).