К хозяйке квартиры, где снимает офис чеченский «Мемориал», пришла полиция

К владелице квартиры в Грозном, которую снимали под офис «Мемориала», пришли полицейские, рассказал «Новой газете» член правления правозащитной организации Олег Орлов.

По его словам, полицейские приходили к женщине дважды — 16 и 18 января. «В первый раз они сказали: думай, кому сдаешь, — и потребовали документы, на каком основании сдаешь...»

У женщины не было на руках документов об аренде и она обратилась в «Мемориал».

«Документы за 2017 год хранились у нас. Мы отдали их владелице помещения. А документы за 2018 год сейчас едут к нам из Москвы. Как приедут, мы ей дадим. Мы так каждый год делаем — направляем документы в столицу», — пояснил собеседник.

Орлов подчеркнул, что к владелице помещения «никаких претензий быть не может, она сдает помещение в аренду на абсолютно законных основаниях».

18 января полицейские потребовали уже ключи от помещения: «У тебя должен быть ключ, чтобы мы могли посещать это помещение, когда считаем нужным», — пересказыват Орлов слова хозяйки квартиры. Женщина вновь обратилась в «Мемориал».

В ночь на 17 января неизвестные подожгли офис «Мемориала» в Назрани. Орлов считает, что поджог офиса связан с задержанием Оюба Титиева, которого арестовали в Чечне и обвинили в хранении наркотиков.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала найти и наказать виновных в поджоге офиса «Мемориал» в Назрани.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Титиева «наркоманом».

«Говорят, поймали наркомана с анашой полицейские… ООН, даже Госдеп из Америки вышли из-за того, что одного человека из Курчалоевского района задержали», — заявил Кадыров.

По его словам, «наркоманов в Чечне ловили тысячами, никто за них не заступался»

Напомним, Оюба Титиева арестовали в Чечне в начале января. Его обвиняют в хранении наркотиков.

Титиев заявил, что дело против него сфабриковано, а доказательства вины подтасованы.