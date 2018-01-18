Навальный не согласился на предложение властей провести митинг 28 января в Щукино

Алексей Навальный отказался от предложения мэрии Москвы провести акцию 28 января в районе Щукино вместо Тверской. Об этом Навальный сообщил в своем твиттере.

«Спасибо, нет. Это было бы незаконным нарушением прав участников. А у нас всё будет по закону – в соответствии с поданной заявкой. 28 января отложите дела, одевайтесь теплее и присоединяйтесь», – написал политик.

Ранее сторонники оппозиционного подали заявку на проведение акции протеста в центре столицы.

«Подана заявка на шествие по Тверской улице с митингом на Охотном ряду. Начало в 14:00 28 числа. Заявленная тема акции — „Забастовка избирателей“», — сказал юрист Иван Жданов.

Аналогичное заявление подали в 80 городах России. Среди них — Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток, Ростов-на-Дону, Самара.

Саму забастовку Навальный анонсировал после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не допустила его к участию в выборах президента России.

Политик призвал бойкотировать президентские выборы, подал жалобу в президиум Верховного суда, а также обратился в Конституционный суд с заявлением о неконституционности закона о выборах.