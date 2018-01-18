В Саратовской области загорелась разлившаяся нефть

В Саратовской области на 413 километре нефтепровода разлилась нефть, после чего произошло ее возгорание. Об этом РБК рассказали в пресс-службе «Транснефти».

«Причина выхода нефти устанавливается. Объем выхода достаточно большой — около 900 кубометров. Нефть разлилась вдоль трубы и вдоль дороги длиной 1,5 км», — рассказал сотрудник пресс-службы.

Он также уточнил, что пожар перекинулся на два дома, однако потом пожар был потушен, обошлось без жертв.

В компании заявили, что нефть могла загореться из-за поджога. «Кто-то видел, как из проезжающей мимо машины бросили окурок в нефть, после чего произошло возгорание», — добавили в пресс-службе.

Там также считают, что попадание нефти в Волгу «маловероятно». «На реке лед толщиной 15 см, до реки достаточно далеко — около километра, водных артерий сейчас нет», — сказал пресс-секретарь.

Напомним, в сентябре прошлого года в Кольском заливе сотрудники правоохранительных органов обнаружили нефтяное пятно. Сотрудники прокуратуры обнаружили рядом с местом разлива на глубине 2 м трубу, которая прикрыта металлическим листом. Кроме того, на месте инцидента ощущается специфический резкий запах.