В екатеринбургском университете нашли VIP-туалет для преподавателей

В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ), который находится в Екатеринбурге, нашли VIP-туалет для преподавателей. Об этом сообщил пользователь фейсбука под ником Lex Looter.

«Студенты-экономисты могут приобщиться к красоте и начать привыкать к богатству. Ну, если их туда пустят, конечно», — написал Lex Looter.

На прикрепленных к посту фотографиях видно, что стены туалета отделаны мрамором, на потолке выложена золотая лепнина, а кабинки украшены золотыми панелями. На одном из зеркал разменяна цитата. По данным блогера, слова принадлежат актрисе Софи Лорен.

В УрГЭУ заявили изданию E1, что за ремонт туалета платили выпускники университета.

«Ни копейки денег на этот ремонт УрГЭУ не потратил. Туалет отремонтирован за счет средств наших выпускников, которые работают в компании „Сима-ленд“. В частности, генерального директора Дениса Вешкурцева и директора гипермаркета Вадима Меняева — выпускников 2003 года», — сказали в пресс-службе университета.

E1 отмечает, что в туалетах в компании «Сима-ленд» сделан похожий ремонт.

Напомним, что в ноябре прошлого года сообщалось о наличии отдельных туалетов для «элитных» классов в ростовской школе № 96 «Эврика‐Развитие».

Позже в администрации Ростова-на-Дону заявили, что в ходе проверки не обнаружили в школе «элитных» туалетов.