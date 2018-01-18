Zasport опубликовала эскизы «нейтральной» формы для российских олимпийцев

Компания Zasport опубликовала в Instagram эскизы формы для выступления россиян на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

Основные цвета коллекции — серый, красный и белый. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia. Согласно регламенту МОК, нейтральная форма не содержит символику России — флаг и герб.

Экипировка российских атлетов, которые поедут на Олимпийские игры в Корею, стартует 22 января и продлится до 7 февраля включительно, сообщает компания.

Напомним, МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.

Олимпийские Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.