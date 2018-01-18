Под Челябинском во время танковых учений погиб военнослужащий

На учениях в Челябинской области 17 января погиб военнослужащий. Имя погибшего не называется. Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления Следственного комитета.

Как уточняет СК, другой военнослужащий рассказал детали происшествия.

«Около 17 часов [военнослужащий] вместе с потерпевшим получил приказ транспортировать заглохший танк. Когда он подъехал на другом танке к заглохшей боевой машине на расстояние около 1 метра, потерпевший стал крепить транспортировочный трос. В этот момент военнослужащий отпустил педаль сцепления, в результате танк пришел в движение и придавил потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 350 УК РФ (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Регионального портал 31TV.RU пишет, что погибший был солдатом-срочником.

С 16 по 18 января в Челябинской и Воронежской областях проводятся отборочные этапы конкурса «Танковый биатлон-2018».