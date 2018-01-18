В суде по делу Белых допросили бывшего министра экономики Андрея Нечаева

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев допрошен в рамках судебного процесса по делу Никиты Белых. Выездные заседания суда проходят в СИЗО «Матросская тишина», где Белых находится под наблюдением врачей.

По словам Нечаева, 2 июня 2016 года он встречался с Белых в ресторане White Cafe на Новом Арбате. На встрече обсуждались проблемы ООО «Демьяновские мануфактуры», антикризисным управлением которого занимался Нечаев: предприятие заменяло оборудование в котельной, чтобы решить проблему с нагрузкой теплосетей местных населенных пунктов. В итоге оборудование пришлось продавать соседнему предприятию, и это требовалось согласовывать с правительством региона: проблема не решалась «годами», а у местных органов не было средств на замену теплосетей, подчеркнул Нечаев.

«Никакого вознаграждение или иную материальную благодарность Белых в обмен на помощь не требовал», — подчеркнул экономист.

Адвокат Белых Андрей Грохотов напомнил, что 2 июня согласно ответу на запрос в ФСБ, который направлял суд, Нечаев находился под наблюдением сотрудников Девятого управления ФСБ. Нечаев ничего об этом не знал: по его словам, о том, что была слежка, он узнал от самого Грохотова.

«Я в двадцатых числах декабря отправил запрос в ФСБ: что там именно проводилось, каким документом регламентировано, кто приказал. Мне так и не ответили», — сказал Нечаев.

Суд делал запрос в ФСБ по ходатайству адвоката Грохотова: по мнению адвоката, ФСБ осуществляло оперативное наблюдение за Белых с 2015 года. Однако в ФСБ наблюдение за Белых отрицали, зато в качестве объекта слежки указывали Нечаева.

Нечаев положительно оценил деятельность Белых на посту губернатора и отметил, что в губернаторство Белых Кировская область успешнее других регионов справлялась с последствиями финансового кризиса.

«Все это обвинения считаю абсолютной чепухой, — заключил Нечаев. — Исходя из того, какой информацией владею, и что знаю об этом человеке».

Также в рамках заседания 18 января суд допросил исполнительного директора кировского отделения российского военно-исторического общества (РВИО) Дмитрия Кардакова, старшего следователя Александра Лаврова, который проводил осмотр места задержания Белых 24 июня 2016 года, и смотрел видео с осмотра места задержания.

Напомним, 15 января судья Татьяна Васюченко решила перенести слушание дела Белых из Пресненского районного суда в СИЗО «Матросская тишина». Это было связано с состоянием здоровья подсудимого, который находится под наблюдением врачей изолятора.

17 января на слушание в СИЗО впервые допустили журналистов.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых обвиняется в двух эпизодах получения взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. Его задержали 24 июня 2016 года (на тот момент он еще занимал пост главы региона). Белых грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сам он отрицает свою вину.