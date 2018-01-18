Бондарчук «решительно поддержал» решение Минкульта перенести премьеру фильма «Паддингтон-2»

Кинорежиссер Федор Бондарчук и еще несколько деятелей российской киноиндустрии написали открытое обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором «решительно поддержали» идею министерства культуры перенести прокат фильма «Приключения Паддингтона — 2». Обращение опубликовала «Российская газета».

«Конечно, сетям кинотеатров выгоднее брать в прокат иностранное кино, потому что пока оно собирает больше денег, — сказано в письме. — А Министерство культуры — защищает интересы государства. И это, на наш взгляд, его прямая обязанность».

В письме также отмечается важность «патриотической, идейной составляющей» в кинопрокате.

По мнению деятелей кино, практика «раздвижки релизов», которая смещает прокат иностранных фильмов ради «наших премьер», помогла самым успешным российским картинам «Последний богатырь» и «Движение вверх» «достигнуть превосходных результатов по сборам и количеству зрителей».

Помимо Бондарчука письмо подписал гендиректор «Двадцатый век Фокс СНГ» Вадим Смирнов, продюсеры Дмитрий Рудковский и Петр Ануров, а также писатель, председатель Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Минкульт в «грубом вмешательстве» в работу кинотеатров после решения перенести на две недели премьеру фильма «Приключения Паддингтона — 2».

Ассоциация направила письмо в ФАС и к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором говорится, что это не первый случай «прямого вмешательства» ведомства. Отмечается, что действия ведомства наносят экономический вред кинотеатрам, дистрибьюторам фильмов и российским зрителям. А успехи российского кинематографа в 2017 году, «о котором с такой гордостью докладывает Министерство Культуры», состоялся благодаря именно коммерческим частным кинотеатрам.

В свою очередь Минкультуры выразило «искреннее сожаление в связи с тем, что зрители, купившие билеты заранее, пострадали от неправомерных и халатных действий, связанных с их предварительной продажей». Ведомство также назвало незаконной предварительную продажу билетов.