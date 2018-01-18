Российские пары завоевали весь подиум на ЧЕ по фигурному катанию

Российские спортсмены Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов и Наталья Забияко /Александр Энберт, выступающие в парном фигурном катании, завоевали весь подиум на чемпионате Европы в Москве, передает Интерфакс.

Тарасова/Морозов выиграли золото, набрав 221,60 по результатам короткой и произвольной программ, серебро — Столбова/Климов (211,01), на третьей позиции оказались Забияко/Энберт с суммой 210,18.

Четвертыми стали французы Ванесса Джеймс — Морган Сипре (210,17), занявшие первое место после короткой программы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Москве с 17 по 21 января.