В Петербурге арестовали подозреваемого в хищении 100 млн рублей при строительстве подлодок

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга до 15 марта арестовал гендиректора АО «Новит Про» Валерия Пшеничного, обвиняемого в хищении более 100 миллионов рублей при проектировании модели корпуса и судового оборудования подлодки «Варшавянка». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Пшеничный был задержан 18 января в Санкт-Петербурге вместе с заместителем главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Глебом Емельченковым по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

В оглашенном постановлении суда говорится, что Пшеничный и Емельчинков необоснованно завысили стоимость контракта в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования.

Деньги за заказ поступили на расчетный счет «Новит Про», после чего были похищены подозреваемыми. Работы выполнялись в 2016–2017 годах.