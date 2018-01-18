«Депортация в Россию исключена на 100%». Суд над Петром Павленским состоится в Париже 18 февраля

В парижском книжном магазине Librairie du Globe дала пресс-конференцию Оксана Шалыгина, жена и соратница российского перформера Петра Павленского, который вот уже три месяца сидит в тюрьме по обвинению в поджоге здания «Банка Франции».

Оксана была на акции утром 16 октября вместе с Петром Павленским и провела в той же тюрьме Флери-Мережис в пригороде Парижа два с половиной месяца — пока ее не выпустили в начале января по ходатайству адвоката: без родителей оставались двое детей. Петр Павленский отказался подавать такое же ходатайство, «не желая ничего просить у системы». Так что он должен будет оставаться в тюрьме как минимум до 18 февраля, когда истечет срок четырехмесячного предварительного заключения и состоится новый суд, который решит дальнейшую судьбу обоих обвиняемых.

Пока не известно будет ли суд открытым: в двух предыдущих случаях судьи отказывались допускать публику.

По инкриминируемой статье — «уничтожение чужого имущества общественно опасным способом» — может грозить 10 лет тюрьмы. Но как бы то ни было, сценарий экстрадиции в Россию «исключен на 100%», говорит Шалыгина.

А пока, как говорит Оксана Шалыгина, «никакого расследования не проходит», Павленского держат в тюрьме просто потому, что такова процедура: «система» автоматом выписывает минимальный срок предварительного заключения.

«Первый допрос у нас назначен на 20 января», то есть через три с лишним месяца после задержания, говорит Шалыгина.

Перед новым судом, до 18 февраля, и Петру и Оксане предстоит пройти назначенную судьей психиатрическую экспертизу — для Павленского она станет второй.

Соратница акциониста не ожидала, что Франция «настолько несвободная страна, и констатировала, что акция с поджогом двери банка Франции не получила поддержки во французских артистических кругах («В России, Испании, Англии» — получила).

Сам Павленский все эти три с лишним месяца не может получить поддержку своей соратницы: Петру и Оксане не позволяют видеться и общаться — как сообщникам. Они могли переброситься парой слов только когда их возили в одном «автозаке» на суд.

Впрочем, Шалыгина уверена, что для Павленского пребывание во французской тюрьме станет необходимым опытом, который поможет ему лучше «понять систему изнутри», чтобы затем продемонстрировать все ее недостатки.

«Это поле, где Петр себя чувствует на своем месте... Открытие уголовного дела — для него это не проблема, а наоборот, дверь... Дверь туда, где система себя не скрывает...», — говорит Шалыгина и, смеясь, уверяет, что «арестовывать Петра — это большая ошибка».