В Бурятии школьники с топором и «коктейлем Молотова» напали на школу. Есть пострадавшие

Продолжение Следственный комитет задержал напавшего с топором на школу в Бурятии. Читать здесь

В школе под Улан-Удэ подростки, вооруженные топором, напали на учительницу и детей, после чего кинули «коктейль Молотова». Об этом сообщает местный телеканал «Тивиком».

По предварительной информации, пострадали трое человек. Один из школьников находится в тяжелом состоянии. В школе также случился пожар, который был ликвидрован.

В военном посёлке Сосновый бор (Бурятия) девятиклассник ворвался в школу с топором и ранил несколько детей. После поджог здание с помощью «коктейля Молотова». pic.twitter.com/6ARsu6lsIe — ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) January 19, 2018

Из школы эвакуировалии около 500 человек. В результате пожара никто не пострадал, уточняет Интерфакс.

Напомним, 15 января произошел конфликт в пермской школе с участием бывшего ученика. Отчисленный подросток вместе с другим учеником школы с ножом напал на учительницу и четвероклассников, а затем молодые люди ранили друг друга. Учительница, пытаясь защитить детей, получила 17 ножевых ранений. Всего пострадали 15 человек.