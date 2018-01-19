Следственный комитет задержал напавшего с топором на школу в Бурятии

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, который напал на школу под Улан-Удэ с топором, задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

В СК добавили, что в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» (статьи 30 и 105 УК РФ).

«В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе», — говорится в сообщении.

По версии следствия, утром ученик 9 класса одной из школ, расположенных в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог учебное помещение.

В результате его действий три ученика и учитель получили ранения, уточнили в СК. «Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются», — добавили в пресс-службе.

Напомним, о нападении двоих подростков на школу сообщил местный телеканал «Тивиком». Также сообщалось, что в школе начался пожар, однако в результате этого никто не пострадал. Всего из учебного заведения эвакуировали 500 человек.