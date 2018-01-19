ЦБ отозвал лицензию у барнаульского «Алтайбизнес-банка»

Центральный Банк России аннулировал лицензию у барнаульского «Алтайбизнес-банка», в котором выявил нарушения законов о банковской деятельности и использование «рискованной бизнес-модели». Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ уточнили, что такая модель была ориентирована на «кредитование компаний, связанных с руководством кредитной организации», что угрожало интересам вкладчиков и кредиторов.

«Более того, возникший в 2017 году корпоративный конфликт между акционерами АКБ «Алтайбизнес-Банк...препятствовал стабилизации финансового положения банка, что свидетельствовало о бесперспективности его дальнейшего функционирования», — говорится в сообщении ЦБ.

В банке также введут временную администрацию. По размеру активов на 1 декабря 2017 года «Алтайбизнес-банк» находился на 515 месте, в Алтайском крае по величине активов он занимал третье место.