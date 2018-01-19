Новая газета

Путин окунулся в прорубь на озере Селигер

Общество

16
 

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенском купании возле мужского монастыря Нило-Столбенская пустыни на озере Селигер. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», — сказал Песков.

По его словам, температура воздуха была не более шести градусов.

Напомним, в 2007 году Путин омыл руки в водах реки Иордан во время визита в эту страну. Российский президент также посетил место встречи Иоанна Крестителя с Христом.

Теги:
селигер, крещение, путин, mp
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera