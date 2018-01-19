Путин окунулся в прорубь на озере Селигер

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенском купании возле мужского монастыря Нило-Столбенская пустыни на озере Селигер. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», — сказал Песков.

По его словам, температура воздуха была не более шести градусов.

Владимир Путин окунулся в прорубь у монастыря на Селигере https://t.co/pJBINPNPKC pic.twitter.com/rQdpt7kk6S — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) January 19, 2018

Напомним, в 2007 году Путин омыл руки в водах реки Иордан во время визита в эту страну. Российский президент также посетил место встречи Иоанна Крестителя с Христом.