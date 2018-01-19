В Бурятии сообщили о трех подозреваемых в нападении на школу с топором

Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски еще двоих подозреваемых в нападении на школу в Улан-Удэ, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом говорится на сайте правительства Бурятии.

Трое подростков, один из которых уже задержан, совершили нападение на школу№5 приблизительно в 9:35. «В школе они надели маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7 класса, бутылку с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.

Однако в Следственном комитете заявляют, что нападавший на школу был один, его личность установлена, а сам он задержан и доставлен в больницу после попытки суицида.

Пресс-служба правительства республики уточняет, что в кабинете произошло возгорание, и когда ученики и учительница выбегали из кабинета, «злоумышленники встречали их на выходе и наносили телесные повреждения».

«Также повреждения при задержании себе нанес один из нападавших, он под конвоем доставлен в медицинское учреждение, ведется его опознавание личности», — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, Интерфакс уточняет, что у одной из девочек нападавшие отрубили палец, у мальчика повреждена спина. «Трое в тяжелом состоянии, двое – средней тяжести», — сказал министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев.

Агентство со ссылкой на полицию также сообщает, что Правоохранительные органы отрабатывают версию о наличии взаимосвязи нападений на школы, которые произошли в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ.

Напомним, 15 января двое подростков устроили резню в школе №127, они поднялись на третий этаж, где шел урок труда у четвероклассников, блокировали двери и напали на учительницу и детей с ножами. В результате пострадали 15 человек, учительница получила 17 ножевых ранений.

Спустя несколько дней, 17 января, в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области во время перемены один из девятиклассников ударил ножом другого.

Нападение на школу в Улан-Удэ произошло 19 января. По версии Следственного комитета, ученик 9 класса с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог учебное помещение. В результате пострадали четыре человека.