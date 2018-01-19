РБК: Путин и его доверенные лица не будут участвовать в предвыборных дебатах

Кандидат в президенты России Владимир Путин и его доверенные лица не будут участвовать в предвыборных дебатах на федеральных телеканалах. Об этом РБК рассказал источник, близкий к штабу, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

По информации РБК, решение о том, что Путин не пойдет на дебаты уже принято, однако доверенные лица президента могут принять участие в дискуссиях на региональных телеканалах, такой вариант рассматривается, и окончательное решение будет принято в течение одной-двух недель.

Собеседник издания уточняет, что оппозиция жалуется на создание «диспропорции в освещении деятельности других кандидатов», однако убрать Путина из эфиров телеканала невозможно, так как «нельзя не информировать граждан о его работе на посту главы государства».

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Напомним, после встречи президента с руководителями СМИ главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков сказал, что Путин не собирается участвовать в дебатах. Однако «Коммерсант» сообщил, что Путин может попросить поучаствовать в дебатах своих доверенных лиц.