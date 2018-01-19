Конституционный суд отказал Навальному в рассмотрении жалобы на недопуск к выборам

Конституционный суд отказал оппозиционному политику Алексею Навальному в рассмотрении жалобы на нарушение его конституционных прав, так как нет оснований для принятия жалобы. Об этом сообщается на сайте суда.

«Возможность избрания на эту должность (президента — прим. ред.) лица, осужденного к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющего неснятую и непогашенную судимость за такое преступление, сама по себе создает крайне высокие риски для правовой демократии», — пояснили в суде.

В иске шла речь о том, что постановление ЦИК нарушает права Навального на реализацию его пассивного избирательного права, которое закреплено ч. 2 ст. 32 Конституции. Кроме того, это постановление нарушает права группы избирателей, которые поддержали самовыдвижение Навального.

Читайте также Программируемый кризис. Незарегистрированный кандидат впервые идет до конца

Напомним, что ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты оппозиционеру Алексею Навальному. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости. Политик имеет непогашенную судимость по «делу Кировлеса» (растрата в особо крупном размере).