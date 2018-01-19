СК возбудил дело против мэра Махачкалы за превышение должностных полномочий

Мэр Махачкалы Муса Мусаев стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщается на сайте Следственного комитета.

Следствием установлено, что в марте 2016 года Мусаев, заведомо зная, что земельный участок площадью около 17,5 тысяч кв. м., расположенный в городе Махачкале, является собственностью Республики Дагестан незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО «АСПК» в собственность земельного участка за плату в размере 1 миллион 100 тысяч рублей.

В СК заявляют, что действия Мусаева принесли бюджету республики ущерб в 80 млн рублей, так как рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 миллиона рублей.

Ранее Верховный суд Дагестана отменил оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы, которого обвиняли в нападении на полицейского.

Напомним, в мае 2016 года Бадрудин Мусаев, управляя автомобилем, грубо нарушил правила дорожного движения. Когда сотрудники полиции попросили его предъявить документы, он начал угрожать полицейским, избил одного из них и скрылся.

Сам Мусаев в обращении к суду сказал, что полицейский с кем-то его перепутал, потому что сына мэра в тот момент не было в автомобиле.