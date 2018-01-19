Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска

Президент США Дональд Трамп высказался за перенос из Минска переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе «в другое место». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на президента Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2»», — пояснил Назарбаев.

Он уточнил, что первоначально переговоры по Донбассу должны были проходить в Казахстане. «Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать», — отметил президент.

Напомним, Назарбаев приехал в США с трехдневным визитом . Там он выразил озабоченность тем, что отношения США и России «ушли на ноль», и предложил выступить посредником в урегулировании конфликта между ругающимися сторонами.