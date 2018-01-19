Обыск в грозненском «Мемориале»: в протоколе изъятого полицией правозащитники обнаружили «странные» сигареты

Сегодня утром в грозненский ПЦ «Мемориал» пришли полицейские для проведения обыска в рамках уголовного дела против руководителя чеченского отделения правозащитного центра Оюба Титиева.

Несмотря на то, что присутствовавший на месте сотрудник сообщил полицейским о том, что руководитель «Мемориала» Олег Орлов находится в регионе и готов в короткое время подъехать в офис, чтобы присутствовать при следственных действиях, обыск начался без него.

Сейчас, когда Олег Орлов прибыл на место, обыск практически закончен.

Протокол обыска открывает интересные обстоятельства.

Оказывается, пепельница, обнаруженная на балконе, представляла из себя разрезанную пополам банку из-под энергетика «Адреналин».

Пепельницу такой формы никто из нас, находившихся в офисе 15 и 16 января, не помнит.

17 и 18 января офис вообще стоял законсервированным — в связи с пожаром в назрановском отделении он приостановил работу.

Другая любопытная деталь: вместе с пепельницей, внесенной в протокол, полицейские якобы обнаружили неприкуренные сигареты «Парламент», по виду освобождённые от табака и вновь заполненные чем-то.

Между тем, из всех, находившихся в офисе 15 и 16 января, курит только Елена Милашина. Но она предпочитает тонкие сигареты ESSE1, а не «Парламент».

К хозяйке квартиры, где снимает офис чеченский «Мемориал», 16 и 18 января приходила полиция. В первый раз они потребовали документы об аренде, во второй — уже ключи от помещения.

В ночь на 17 января неизвестные подожгли офис «Мемориала» в Назрани. Орлов считает, что поджог офиса связан с задержанием Титиева. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала найти и наказать виновных в поджоге офиса. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Титиева «наркоманом».

Напомним, Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января. Его обвинили в хранении 180 граммов марихуаны, подброшенных во время задержания. Сейчас он арестован, находится в ИВС. Следственная группа по делу Титиева увеличена до 4 человек — в связи с особой сложностью расследования.