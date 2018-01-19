Роскомнадзор заблокирует призывающие к насилию в школах группы в соцсетях

С 19 января Минкомсвязь совместно с Роскомнадзором и администрацией соцсетей начнет блокировать группы, где призывают к насилию с применением холодного оружия в школах. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Волин, передает ТАСС.

«Группы, призывающие к резне в школах, будут заблокированы, поскольку в своей деятельности они сразу же попадают и под призывы к терроризму, и под экстремизм, потому что они пропагандируют массовое антисоциальное поведение, по сути дела, провоцируют школьников на самоубийство. Таким образом, по аналогии с „Синим китом“ они вне всякого сомнения будут заблокированы», — сказал чиновник.

Администрация «ВКонтакте» уже заявила о том, что по запросу Роскомнадзора заблокировала контент с призывами к резне в школах, передает RNS со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Председатель Совета при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов призвал «профильные министерства и ведомства, в том числе Минобрнауки, МВД, Следственный комитет (СК) РФ совместно с гражданским сообществом принять действенные меры по противодействию распространению вооруженного насилия в школах», говорится на сайте Совета.

19 января произошло нападение с применением топора и «коктейля «Молотова» на учеников школы №5 в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. В результате пострадали семь человек: шесть детей и учительница.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних», и еще одно дело — о халатности.

К этому моменту точно неизвестно, был ли нападаший один или нет. По версии следствия, на детей напал ученик девятого класса. В правительстве региона говорили о троих нападавших, однако позже замглавы правительства Бурятии Петр Мордовской заявил, что нападавший действовал один.