Промсвязьбанк займется обслуживанием военных и госзаказов

Правительство выбрало Промсвязьбанк (ПСБ) опорным банком, который будет выполнять операции по оборонным и крупным государственным контрактам. Руководителем назначен генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает Интерфакс.

«Банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов», — отметил глава Минфина.

В данный момент ПСБ находится на санации в Центральном банке (ЦБ). Как рассказал «Коммерсанту» источник в финансово-экономическом блоке правительства, вначале ЦБ закроет «дыру» в Промсвязьбанке, которая ранее оценивалась примерно в 100–200 млрд рублей, а затем передадут под руководство Федерального казначейства.

До сих пор основными кредиторами контрактов по госпрограмме вооружения на 2011—2020 гг. были Сбербанк и ВТБ, на осуществление которой банкам планировали выделить около 23 трлн рублей. По данным справочного портала SberInfo, отстранение банков от финансирования заказов по гособороне связано с рисками из-за введения новых антироссийский санкций.

Создание специального банка для выполнения военных и государственных заказов стало необходимым после принятия президентом США Дональдом Трампом санкционного закона от 3 августа 2017 года. Документ подразумевал усиление и расширение ограничений в отношении России в финансовом и нефтегазовом секторе.

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Ранее в качестве претендентов на опорный банк назывались дочерние Внешэкономбанку Связь-банк и Глобэкс-банк, а также банк «Российская финансовая корпорация» (РФК), принадлежащая «Рособорнэкспорту».