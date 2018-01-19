Российские студенты устроили флешмоб в поддержку курсантов из Ульяновска

Российские студенты массово снимают пародийные клипы на песню «Satisfaction» в поддержку ульяновских курсантов. К этому моменту в сети можно найти не менее десятка таких видеороликов.

Клипы уже сняли студенты сельскохозяйственного техникума, будущие медики, строители, сотрудники МЧС, рязановские студентки. Уже ставший летчиком молодой человек станцевал на фоне своего самолета.

Пародийные клипы сняли и курсанты суворовского училища, а также курсанты мореходного училища. Последние опубликовали видео с комментарием «передаем эстафету училищам РЖД».

Клип сняли и журналисты нижневартовского телеканала N1. Они танцуют на улице в верхней одежде при температуре -37 градусов.

К этому моменту петиция на сайте Сhange.org с требованием не наказывать молодых людей за пародийный ролик собрала уже более 43 тыс. подписей.

Ранее уже снимались пародии на клип песни «Satisfaction». В 2015 году прокуратура проверяла Новороссийский кадетский казачий корпус из-за клипа, который они сняли в 2011 году. В том же году пародию сняли солдаты британской армии. В 2014 году видео-пародию на мотив «Satisfaction» опубликовали на YouTube-канале TBFFV. В одной из видео-пародий вместо девушек снялись мужчины-рабочие, в другой — моделями стали женщины 60 лет.

Напомним, 16 января в соцсетях появился ролик, в котором студенты училища в одних трусах и фуражках пародируют клип Бенни Бенасси «Satisfaction». За день он набрал несколько миллионов просмотров. После этого руководство училища, Росавиация и транспортная прокуратура пообещали провести проверку и принять меры.

Ректор вуза Сергей Краснов заявил, что курсанты «насмехаются над святым» и сравнил их с Pussy Riot. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал не отчислять молодых людей, но пообещал поговорить с ними и их родителями «как отец» и «как кадровый офицер».