Москальковой предъявили фотографию чеченки, переставшей выходить на связь с родными после визита в полицию

Аминат Автурханова и ее мать. Фото, якобы сделанное 18 января, предоставлено аппаратом уполномоченного по правам человека в Чечне

Аппарат Уполномоченного по правам человека в России передал «Новой газете» фотографии и отчет о посещении представителем уполномоченного по правам человека в Чечне Аминат Автурхановой.

из отчета представителя омбудсмена чечни — татьяне москальковой «Уважаемая Татьяна Николаевна! Сообщаю, что Автурханова Аминат находится у себя дома, по адресу: Надтеречный район, с. Верхний- Наур <...>. На дом к ней выезжал главный специалист- эксперт АУПЧ в ЧР — Алероев Магомед Русланович. Она сообщила, что неделю назад она была вызвана на допрос (по делу пропавшего мужа) в ОМВД по Надтеречному району, после сразу вернулась домой. Факты незаконного задержания или каких-либо других противоправных действий со стороны сотрудников полиции (которые упоминаются в публикациях в СМИ) ею не подтверждены. С уважением, Уполномоченный по правам человека в ЧР Н.С. Нухажиев».

Напомним, об исчезновении Амины Автурхановой «Новой» стало известно 11 января из сообщения, поступившего с анонимного номера: «Я по поводу Амины Автурхановой из Чечни пишу. Ее 8-го числа забрали, до сих пор не отпустили. Думаю, что вы должны знать это».

Амина Автурханова в течение года добивавшаяся расследования исчезновения собственного мужа Зелимхана Джабаева. Сотрудники полиции забрали его из дома 17 декабря 2016 года, больше Амина его не видела. По информации «Новой газеты», Джабаев был убит на территории ППСП им. Ахмада Кадырова в Грозном в ночь с 26 на 27 января 2017 года; всего в ту ночь на территории полка были казнены как минимум 27 мужчин, задержанных по подозрению в экстремизме.

Неоднократно в течение года Амина получала угрозы со стороны полицейских в связи с поисками мужа. 8 января 2018 года ее забрали в полицию и больше никаких вестей от неё не было.

«Новая» незамедлительно проинформировала о случившемся Омбудсмена Татьяну Москалькову, и офис уполномоченного предпринял самые активные действия для установления местонахождения Амины. Нам удалось выяснить, что ее доставили в РОВД города Аргуна.

Адвокат Амины и корреспондент «Новой» дважды выезжали в РОВД. Начальник полиции не отрицал факт доставления Амины в отдел, однако настаивал на том, что ее отпустили в тот же день. «Ищите дома», — рекомендовал он нам.

И действительно, вечером после последнего разговора с начальником полиции, Амина, 10 дней не дававшая о себе знать, обнаружилась дома.

По требованию Татьяны Москальковой к ней выехал представитель чеченского уполномоченного, чтобы передать подтверждения этого факта.