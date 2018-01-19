Минюст отказался регистрировать приказ Минприроды, из-за которого в Красную книгу не попали редкие виды

Минюст не стал регистрировать приказ Минприроды о внесении изменений в Красную книгу, по которому в нее не попадают ряд редких видов животных, сообщил «Новой газете» глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«90 ученых заявили, что их мнение не услышали. Они считают, что 17 видов редких животных должны быть в Красной книге. Но Минприроды решило иначе. Мы предложили Минюсту не регистрировать этот приказ, а надзорным ведомствам проверить процедуру. По нашим представлениям, она была нарушена», — сказал он.

Бурматов добавил, что на вчерашнем заседании специального комитета от Минприроды потребовали обсудить не попавших в Красную книгу 17 видов животных совместно с 90 учеными. «Игнорировать их позицию нельзя», — подчеркнул он.

Сейчас приказ возвращен обратно в Минприроды. На следующей неделе Бурматов опубликует официальный ответ за подписью министра Минприроды по поводу сложившейся ситуации. Соответствующий запрос сделан.

В конце 2017 года была утверждена новая редакция Красной книги. В нее не попали некоторые редкие виды животных. 17 января депутаты Госдумы направили запрос генпрокурору Юрию Чайке. Они потребовали проверить законность исключения из Красной книги редких видов и попросили Минюст приостановить регистрацию приказа Минприроды.