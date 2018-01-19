МВД Казахстана назвало предварительную причину возгорания автобуса

Предварительной причиной возгорания автобуса в Актюбинской области Казахстана является пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана, передает Интерфакс.

«Предварительная версия — это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров. Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте трагедии работает следственно-оперативная группа и пожарная лаборатория, которые занимаются установлением причины и выясняют обстоятельства случившейся трагедии.

Ранее сообщалось, что возможная причина пожара в автобусе могло быть замыкание электропроводки и ее последующее возгорание. Также замминистр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что возгорание автобус не попадал в ДТП.

Напомним, что накануне автобус загорелся на 1 068-м км автодороги Самара — Шымкент. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя, погибли 52 человека. Все они были гражданами Узбекистана.