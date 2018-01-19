Центр им. Сербского завершил психиатрическое обследование историка Юрия Дмитриева

Карельского историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в использовании несовершеннолетней приемной дочери для изготовления порнографии, 19 января переведут из Центра им. Сербского в СИЗО-2 («Бутырка»). Об этом «Новой газете» со ссылкой на сотрудников Центра сообщил адвокат Виктор Ануфриев.

«Только что мне заявили, что встреча с подзащитным не состоится, потому как готовятся документы для этапирования его в СИЗО-2. В уголовной канцелярии Центра мне подтвердили, что сегодня Дмитриева переведут в „Бутырку“, а потом отправят в Петрозаводск. Экспертное заключение должно быть изготовлено в течение 10 дней», — рассказал Ануфриев.

Дмитриева, суд над которым идет в Петрозаводске, отправили на стационарную психиатрическую экспертизу в Москву в конце декабря 2017 года. Прокуратура предположила, что у него могут быть отклонения сексуального характера, хотя амбулаторная экспертиза, проведенная на предварительном следствии, дала однозначно отрицательный ответ.

Также на экспертизу в Центр им. Сербского были отправлены 9 фотографий, на которых приемная дочь Дмитриева изображена без одежды. Это уже третье исследование снимков. Первая экспертиза сочла их порнографическими. Дополнительная, состоявшаяся в ходе суда, признаков порнографии не нашла. Дмитриев утверждает, что фотографировал девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой (всего таких снимков у Дмитриева на компьютере сотни, и к остальным фотографям у следствия претензий нет). «Новая газета» публиковала объяснения Дмитриева, данные следствию и врачам.

28 января историк должен быть отпущен под подписку о невыезде.

В 1997 году Юрий Дмитриев обнаружил Сандармох — место расстрела и захоронения более 9 тысяч человек во время Большого террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.