«ВКонтакте»: напавшие на учеников в бурятской школе не использовали соцсеть больше года

Подозреваемые в организации нападения на школьников в Улан-Удэ не заходили в социальную сеть «ВКонтакте» для обсуждения действий, сообщили «Новой газете» в пресс-служба соцсети.

«Участники событий не использовали „ВКонтакте“ для координации действий. Подозреваемые (согласно сообщениям СМИ) Антон Б. и Александр Р. не посещали „ВКонтакте“ с 2014 и 2016 года соответственно. Внутренний мониторинг не выявил никаких активных страниц предполагаемых виновников», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, сотрудники «ВКонтакте» отметили, что пользователи и сообщества, связанные с этой темой, были заблокированы в рамках собственного мониторинга и после обращения из государственных органов.

«Модераторы запускают машинный поиск запрещенного правилами контента на всем сайте. Такой контент блокируется, загрузка копий становится невозможной», — подчеркнули в социальной сети.

Однако одноклассники нападавших утверждают, что подростки сменили ники в соцсети: Антон Б. на Никиту Федорова, а Александр Р. На Константина Родзаевского. Подлинность аккаунтов подтвердила «Медузе» подруга Александра.

В интервью «Комсомольской правде» одноклассница подростков Кристина рассказала, что считала их «тихонями». «Оба вели себя всегда очень спокойно, с учителями не было конфликтов, с одноклассниками — тоже», — пишет школьница. Однако она отметила, что в их поведении были странности: они были склонны к нацизму и смеялись над другими.

О радикальных взглядах нападавших сообщили РБК и другие одноклассники. По словам одного из учеников, Антон Б. «любил нацистскую атрибутику — у него это началось с мая 2017 года. Еще он пил-курил и вел разгульный образ жизни. Он пофигист, ненавидел всех, у него ужасное поведение к окружающим. Ну, и в подписках во „ВКонтакте“ была всякая нечисть про маньяков и нацистов». Кроме того, Интерфакс сообщил, что подростка проверят на приверженность к тюремной субкультуре.

Утром в пятницу в школе № 5 в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ произошло нападение на учеников 7 класса. Один из нападавших бросил в кабинет зажигательную смесь, а затем стал наносить телесные повреждения топором. По официальной версии следствия, нападавшим был ученик 9-го класса, который был задержан во время попытки покончить с собой. Существует еще одна версия, о которой пишет телеграм-канал Mash: нападавших было трое. Все они якобы задержаны.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних». Еще одно дело возбуждено по статье «халатность». Детали происшествия уточняются.

Ранее в среду, 17 января, ученик школы в деревне Смольное Челябинской области во время драки ранил ножом сверстника. Сообщалось, что между школьниками «был затяжной конфликт». Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов ранее заявлял об отсутствии связи с нападением в пермской школе.

15 января в пермской школе № 127 отчисленный подросток вместе с другим учеником школы с ножом напал на учительницу и четвероклассников, а затем молодые люди ранили друг друга. Учительница, пытаясь защитить детей, получила 17 ножевых ранений. Всего пострадали 15 человек. Подростков обвинили в покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору, суд арестовал их на два месяца.

Елизавета Кирпанова