Депутат предложил лишить 15-летних подростков права отказаться от лечения у психиатра

Депутат Госдумы от Единой России Игорь Сапко предлагает на три года увеличить возраст, по достижении которого молодой человек сможет сам, без родителей, принимать решение, лечиться ли ему у психиатра или нарколога. Об этом сообщает Интерфакс.

«В соответствии с законом о психиатрической помощи с 15 лет ребёнок может сам решать, обращаться ли ему за психиатрической или наркологической помощью или нет», — сказал депутат. — Предлагаю в законе об оказании психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании закрепить добровольное принятие решения за обращением за психиатрической и наркологической помощью только с 18 лет», — сказал он.

По его мнению, недавние нападения на школьников показали, что нельзя отстранять родителей от возможности принятия решения по поводу лечения ребенка с помощью этих специалистов.

Сапко также высказался за создание полноценной психологической службы в школах.

Ранее в бурятской школе произошло нападение на учеников 7 класса. Один из нападавших бросил в кабинет зажигательную смесь, а затем стал наносить телесные повреждения топором. По официальной версии следствия, нападавшим был ученик 9-го класса, который был задержан во время попытки покончить с собой. Существует еще одна версия, о которой пишет телеграм-канал Mash: нападавших было трое. Все они якобы задержаны.

15 января в пермской школе № 127 отчисленный подросток вместе с другим учеником школы с ножом напал на учительницу и четвероклассников, а затем молодые люди ранили друг друга.