Сулейману Керимову разрешили кратковременную поездку в Россию

Российскому сенатору и предпринимателю Сулейману Керимову разрешили покинуть Францию на три дня, чтобы повидаться на родине с тяжелобольным близким родственником, сообщил прокурор города Ницца Жан-Мишель Претр. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

«Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую поездку в Россию с тем, чтобы навестить близкого родственника — брата или сводного брата. Разрешение поехать в Россию с возвращением во Францию выдано на срок с нынешней пятницы и по воскресенье включительно», — сказал прокурор.

Члена Совета Федерации России Сулеймана Керимова задержали во Франции 20 ноября 2017 года. Его обвиняют в укрытии от налогов в размере 400 млн евро через продажу недвижимости по заниженной стоимости.

6 декабря апелляционный суд французского Экс-ан-Прованса оставил Сулеймана Керимова на свободе под подпиской о невыезде, но увеличил сумму залога — с 5 до 40 млн долларов. Ему запрещено покидать регион.

Российские власти заявляли, что у Керимова есть иммунитет как у обладателя дипломатического паспорта. Однако власти Франции заявили, что сенатор прилетел в Ниццу не как официальное лицо, поэтому иммунитет на него не распространяется.