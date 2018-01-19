Женскую молодежную сборную России по гандболу лишили серебра ЧЕ-2017 из-за допинга

Европейская гандбольная федерация (EHF) лишила женскую молодежную сборную России (игроки не старше 19 лет) серебра чемпионата Европы 2017 года из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба EHF, передает ТАСС.

Санкции к сборной России были применены из-за положительных допинг-проб гандболисток сборной Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной. Спортсменки также отстранены от соревнований на 20 месяцев.

До 26 января спортсменки могут обжаловать свое отстранение в суде при Европейской федерации гандбола.

Также в отношении Российской федерации гандбола возбуждено судебное разбирательство, решение ожидается в течение нескольких месяцев.

Чемпионат Европы-2017 проходил в августе в Словении. Российская команда дошла до финала, где уступила Франции.

В сентябре стало известно, что допинг-пробы трех игроков сборной России оказались положительными.