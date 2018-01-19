Группа депутатов Европарламента осудила поджог ингушского офиса «Мемориала». Заявление

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Европейский парламент

19 января 2017 г. Брюссель

Мы, члены Европейского парламента, категорически осуждаем поджог регионального офиса в Ингушетии [общества] «Мемориал», которое является одним из старейших и наиболее известных правозащитных организаций в России. Поджог штаб-квартиры «Мемориала» произошел 17 января 2018 года. Считается, что это связано и последовало за арестом правозащитника Оюба Титиева, руководителя чеченского подразделения «Мемориала», который был арестован за неделю до этого на основании сфабрикованных обвинений в предполагаемых преступлениях, связанных с наркотиками.

Мы считаем, что этот поджог политически мотивирован с целью запугать всех, кто выступает против нарушений прав человека в Российской Федерации. Мы призываем к немедленному освобождению г-на Титиева и требуем от российского правительства положить конец нарушениям прав человека в отношении своих граждан.