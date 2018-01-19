Новая газета

Группа депутатов Европарламента осудила поджог ингушского офиса «Мемориала». Заявление

Политика

 

Заявление для прессы


Европейский парламент
19 января 2017 г. Брюссель

Мы, члены Европейского парламента, категорически осуждаем поджог регионального офиса в Ингушетии [общества] «Мемориал», которое является одним из старейших и наиболее известных правозащитных организаций в России. Поджог штаб-квартиры «Мемориала» произошел 17 января 2018 года. Считается, что это связано и последовало за арестом правозащитника Оюба Титиева, руководителя чеченского подразделения «Мемориала», который был арестован за неделю до этого на основании сфабрикованных обвинений в предполагаемых преступлениях, связанных с наркотиками.

Мы считаем, что этот поджог политически мотивирован с целью запугать всех, кто выступает против нарушений прав человека в Российской Федерации. Мы призываем к немедленному освобождению г-на Титиева и требуем от российского правительства положить конец нарушениям прав человека в отношении своих граждан.

  • Пятрас Ауштерявичус (Petras Auštrevičius)
  • Анна Мария Гомес (Ana Maria Gomes)
  • Сандра Калниете (Sandra Kalniete)
  • Яромир Штетина (Jaromír Štětina)
  • Марк Демесмакер (Mark Demesmaeker)
  • Ларс Адактуссон (Lars Adaktusson)
  • Рейнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofe)
  • Георги Пирински (Georgi Pirinski)
  • Гуннар Хёкмарк (Gunnar Hökmark)
  • Сорайя Пост (Soraya Post)
  • Ясенко Селимович (Jasenko Selimović)
  • Анна Фотыга (Anna Fotyga)
  • Ребекка Хармс (Rebecca Harms)
  • Барт Стаес (Bart Staes)
  • Бенедек Явор (Benedek Jávor)
  • Тунне Келам (Tunne Kelam)
  • Зигмантас Бальчитис (Zigmantas Balčytis)
  • Барбара Лохбилер (Barbara Lochbihler)
  • Майкл Галер (Michael Gahler)
  • Артис Пабрикс (Artis Pabriks)
  • Фредерик Федерлей (Fredrick Federley)
  • Мария Грапини (Maria Grapini)
  • Антанас Гуога (Antanas Guoga)
  • Анна Мария Коразза Бильдт (Anna Maria Corazza Bildt)
  • Ханс-Олаф Хенкель (Hans-Olaf Henkel)
  • Дариуш Росати (Dariusz Rosati)

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Теги:
мемориал, титиев, евросоюз, права человека
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