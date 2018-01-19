Минкульт отменил решение о переносе на февраль премьеры «Приключений Паддингтона—2»

Министерство культуры разрешило выпустить в прокат фильм «Приключения Паддингтона —2» уже 20 января. Об этом RNS сообщил глава компании-прокатчика «Вольгафильм» Сергей Ершов.

Таким образом, фильм выйдет в прокат через два дня после запланированной премьеры.

По словам Ершова, такое решение было принято на совещании министра культуры Владимира Мединского с представителями киноиндустрии, среди которых были владельцы киносетей «Формула кино» и «Синема парк».

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Минкульт в «грубом вмешательстве» в работу кинотеатров после решения перенести на две недели премьеру фильма «Приключения Паддингтона — 2», так как кинотеатры уже начали предварительную продажу билетов на фильм.

Ассоциация направила письмо в ФАС и к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором говорится, что это не первый случай «прямого вмешательства» ведомства. По мнению авторов письма, действия ведомства наносят экономический вред кинотеатрам, дистрибьюторам фильмов и российским зрителям.

В качестве возможной причины таких действий представители отрасли называли желание Минкульта повысить конкурентоспособность фильмов «Скиф» и «Движение вверх» (идет с конца декабря).

В свою очередь Минкультуры выразило «искреннее сожаление в связи с тем, что зрители, купившие билеты заранее, пострадали от неправомерных и халатных действий, связанных с их предварительной продажей». Ведомство также назвало незаконной предварительную продажу билетов.