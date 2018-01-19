Суд впервые принял иск о возмещении морального вреда в криптовалюте

Мещанский суд Москвы принял к производству иск москвича Олега Воронина к телеканалу ТНТ, в котором истец просит выплатить ему 2 BTC, 10 тысяч ECU (криптовалюта создана самим Ворониным) и 500 рублей за нанесенный моральный ущерб. Суд рассмотрит заявление 14 февраля, сообщил в разговоре с «Новой газетой» Воронин.

«Если честно, я не рассчитывал, что суд примет иск. Все-таки криптовалюта многим не очень понятна. Я уже был морально готов переписывать исковое заявление, указывая сумму ущерба в рублях, но оказалось, что вчера иск приняли», — рассказал истец.

По словам Воронина, биткоин дорожает, именно этим обоснован выбор валюты. Тем не менее основатель проектов о блокчейне DeCenter Евгений Гордеев ометил, что никакого возмещения не будет, потому что у суда нет возможности сделать транзакцию по блокчейну.

«Если оператор не захочет выполнить действие, то его никто не заставит. К тому же операторами могут выступать не только люди, но и автоматизированные машины и искусственный интеллект», — пояснил Гордеев.

Сам Воронин уверен в успешном разрешении конфликта.

«В одном из регионов был случай, когда суд постановил возместить часть долгов молитвами. Тогда почему не сделать это в криптовалютах? У нас они не разрешены, но и не запрещены. Поэтому суд может обязать телеканал выплатить деньги: если не в биткоинах, то сумму переведут в рубли по текущему курсу», – сказал он.

В декабре 2017 года Олег Воронин подал в Мещанский суд исковое заявление на АО «ТНТ-Телесеть» из-за извинений телеканала за шутку с девушкой из Ингушетии. По словам истца, юмор стал подвергаться цензуре.

«Мне не нравится эта тенденция, связанная с западными ценностями. Если все будут извиняться за невинные шутки, то завтра мы проснемся не в самом лучшем обществе», — пояснил Воронин.

Ранее 8 декабря в программе Comedy Woman вышла сценка, в которой шла речь о хозяйке эскорт-агентства, которая отчитывала свою подчиненную, девушку из Ингушетии. Она вызвала негодование у жителей Ингушетии, которые спустя два дня собрались у стен офиса ТНТ и потребовали извинений от команды Comedy Woman в полном составе со сцены во время очередного выпуска на ТВ.

12 декабря генеральный директор Comedy Club Production Aндрей Левин лично извинился перед постпредом Ингушетии в Москве Алиханом Цечоевым за сценку из Comedy Woman.

После этого случая 26 декабря Постоянное представительство Калмыкии при президенте России попросило руководство ТНТ принести извинения перед верующими из-за эпизода в сериале «Улицы».

Елизавета Кирпанова