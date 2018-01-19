Директору калининградского лицея объявили выговор за «субкультурную» вечеринку

В Калининграде директору муниципального лицея № 49 объявили выговор за организацию мероприятия «Посвящение в лицеисты», в ходе которого был использован запрещенный реквизит, сообщила Интерфаксу пресс-служба региональной прокуратуры.

К дисциплинарной ответственности также привлечены заместитель директора, администратор лицея и классные руководители старших классов.

Ведомство выяснило, что директор и педагоги не контролировали церемонию посвящения лицеистов. Школьники проводили мероприятие по собственному сценарию.

Ранее 10 января Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении директора лицея Людмилы Осиповой согласно 1 статье УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) за «школьные поборы».

Также СК установил, что директор заключила с родителями учащихся договор о безвозмездных пожертвованиях, которые носили принудительный характер, так как в документе была указана фиксированная ежемесячная сумма. В качестве «добровольных» пожертвований директор получила 3,5 млн рублей. Большая часть средств была потрачена на оплату услуг охранного предприятия, несмотря на то, что на них выделялись деньги из бюджета городской администрации.

В сентябре прошлого года во время «Посвящения в лицеисты» с заявленной темой «субкультуры» ученики использовали в качестве реквизита запрещенные предметы: алкоголь, сигареты, презервативы, а также свиную голову. Позднее школьники выложили в интернет фотографии и видеоролики, которые вызвали негативный общественный резонанс.