В Севастополе прошла акция памяти Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова

В Севастополе, родном городе погибшей журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, на площади у локомотива бронепоезда «Железняков» местные анархисты провели акцию памяти.

Активисты раздавали прохожим листовки с портретами Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, убитых 19 января 2009 года, а также рассказывали интересующимся историю их гибели.

Акция памяти Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова в Севастополе. Фото: Иван Жилин/ "Новая газета"

Участие в акции приняли два десятка человек. На ограждении у локомотива были вывешены плакаты: «Город-герой против национализма» и «Все разные – все равные».

«Национализм – та проблема, которая всегда сохраняет свою актуальность. При Украине он проявлялся в молодежных движениях, жил на футбольных трибунах, а сейчас – принял форму ура-патриотизма», – говорит организатор акции Алексей Присяжнюк.

В Москве акция памяти начнется в 19:00. Маршрут акции пройдет от Тверского бульвара по Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка.

Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов были убиты нацистами 19 января 2009 года в Москве. Маркелов был известным адвокатом, защищавшим в судах левых активистов. Анастасия Бабурова являлась активисткой анархистского движения.