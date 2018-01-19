В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО

Группа депутатов от КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Копия документа опубликована в базе Думы.

Коммунисты предлагают признать утратившим силу протокол о присоединении к ВТО. По их мнению, он был принят с нарушениями, в частности, он не был представлен ни Думе, ни Совфеду.

Авторы документа также считают, что не изучались возможные последствия для России при вступлении в ВТО: «Последствия вступления России в ВТО не были просчитаны, юристы для международного арбитража не были подготовлены».

Кроме того, авторы уверены, что выйдя из ВТО, «Россия ничего не потеряет, наоборот, приобретет свободу в экономической деятельности, которая послужит ускоренному развитию страны и ее экономики».

В настоящее время Евросоюз пытается оспорить в ВТО запрет на ввоз свинины в Россию. В Минэкономики назвали эти требования безосновательными, но добавили, что Россия не планирует из-за конфликта выходить из ВТО.

В январе 2014 года Россия ввела запрет на импорт свинины из Евросоюза после вспышки африканской чумы свиней в Польше и Литве. Спустя несколько месяцев свинина была включена в продэмбарго, введенное Россией в ответ на западные санкции из-за присоединения Крыма к России.