СМИ сообщили о задержании мэра Махачкалы

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, его поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«Предположительно, завтра ему будет предъявлено обвинение и его арестуют», — сказал собеседник агентства.

В Следственном комитете считают, что Мусаев заведомо зная, что земельный участок площадью около 17,5 тысяч кв. м., расположенный в городе Махачкале, является собственностью Республики Дагестан, незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО «АСПК» в собственность земельного участка за плату в размере 1 миллион 100 тысяч рублей.

В СК заявляют, что действия Мусаева принесли бюджету республики ущерб в 80 млн рублей, так как рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 миллиона рублей.

Правоохранители посчитали, что мэр мог превысить свои должностные полномочия.