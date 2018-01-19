В аэропортах США будут проверять фотографии в телефонах туристов

Американские пограничники смогут конфисковать телефоны и ноутбуки путешественников, которые откажутся показать содержимое электронных устройств. Об этом сообщила Таможенно-пограничная служба США (ТПС).

«Во времена цифровой эры пограничные осмотры электронных устройств имеют важное значение. Это делается ради соблюдения норм закона на границе США и защиты американского народа», — сообщил The New York Times сотрудник таможенной службы Джон Вагнер.

В рамках новых ужесточенных правил по безопасности путешественники будут обязаны показать по требованию разблокированные телефоны сотрудникам аэропортов, а пограничники бегло просматривать электронные устройства.

Сотрудники безопасности получат право посмотреть фотографии и телефонные номера, однако не смогут искать информацию в облачных электронных хранилищах. В случае возникновения подозрений пограничники могут обследовать телефон более детально.

Согласно официальному обзору ТПС, проверять будут иностранцев на связь с террористическими организациями, наличие детской порнографии, а также на нарушение норм экспортного контроля и прав интеллектуальной собственности.

Кроме того, если турист откажется сообщить пароль и предоставить для осмотра телефон, гаджет конфискуют на срок не более недели. Путешественнику также могут отказать во въезде на территорию США. Однако это правило не касается американцев: их электронные устройства могут изъять, но лишить права на въезд в США — нет.

Напомним, в течение прошлого года сотрудники таможенной службы США провели осмотр около 30 тысяч электронных устройств иностранцев. По данным ведомства, это составило 0,007 % от числа всех прибывших в Америку туристов.