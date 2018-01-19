В Москве начался марш памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

В Москве начался согласованный антифашистский марш памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, которые были убиты членами радикальной группировки БОРН 19 января 2009 года.

Фото: Антон Карлинер для «Новой газеты». Марш памяти Бабуровой и Маркелова

Маршрут акции пройдет от Тверского бульвара по Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка. На марше есть колонна в поддержку другого журналиста «Новой газеты» Али Феруза.

Организаторы акции надеются обратить внимание на недопустимость распространения в обществе ксенофобных настроений и нетерпимости к каким-либо группам граждан.

Они также выступают против внесудебных расправ и требуют освободить антифашистов, подвергшихся «политическим преследованиям» и предоставить им убежище.

В Севастополе, родном городе Бабуровой, на площади у локомотива бронепоезда «Железняков» местные анархисты также провели акцию памяти.