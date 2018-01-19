Пентагон назвал Россию в числе пяти главных угроз США

Пентагон назвал Россию, Китай, КНДР и Иран нарушителями мирового спокойствия и угрозами американской безопасности, пятой угрозой стало продолжение активности террористических группировок, говорится в Национальной оборонной стратегии США.

«Отныне не терроризм, а стратегическое соперничество между странами является главной проблемой для национальной безопасности США», — говористя в опубликованных частях стратегии.

Чтобы противостоять угрозам Пентагон будет повышать боеготовность армии, укреплять действующие альянсы, а также реформировать самого ведомство для повышения скорости работы бюрократического аппарата.

«Самый надежный способ предотвратить войну — быть готовым выиграть ее», — сказано в документе, поэтому США будут модернизировать стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Среди основных направлений для укрепления партнерства в тексте документа называется Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и НАТО.

В 2018 году были опубликованы части из новой Национальной оборонной стратегии США, так как полный текст документа засекречен. Предыдущая такая стратегия публиковалась 10 лет назад, до этого выходили Национальные военные стратегии.

По важности документов в концепции национальной безопасности США Национальная оборонная стратегия занимает второе место, на первом месте — Стратегия национальной безопасности. Ее президент США Дональд Трамп подписал в декабре прошлого года.

В 68-страничном документе Россия и Китай названы странами, которые бросают вызов безопасности США и стремятся подорвать ее безопасность.