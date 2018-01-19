Центральный банк назвал сумму внешнего долга России

Внешний долг России в 2017 году составил 529,084 млрд долларов, что на 14,952 млрд долларов больше, чем в 2016 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Центрального банка страны.

По информации ЦБ, задолженность выросла из-за приобретения иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, которые были номинированы в рублях, а также из-за привлечения долгового финансирования от зарубежных компаний, которые связаны с российскими структурами.

При этом в Центробанке уточнили, что внешние долговые обязательства банков за 2017 год уменьшились на $14,877 млрд

Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что по итогам 2017 года низкая инфляция оказывает позитивное влияние на граждан и бизнес, однако граждане медленно привыкают к такому уровню инфляции — 2,5%.