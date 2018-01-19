Жестоко избитый координатор «Эковахты» получил госзащиту
Координатор «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха, которого жестоко избили, получил госзащиту. Об этом сообщает РБК адвокат потерпевшего Алексей Аванесян.
Адвокат добавил, что дело о нападении переквалифицировали на более тяжкую статью «разбой». «Следователь удовлетворил ходатайство о госзащите Рудомахи и его зама Дмитрия Шевченко», — сказал Аванесян.
Полиция завела уголовное дело после избиения активистов общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Андрея Рудомахи и Виктора Чирикова.
Нападение на краснодарских экологов произошло в конце прошлого года, когда они приехали к одному из участков «Эковахты». В этот день активисты вели съемку на побережье Черного моря на территории, которая по их информации принадлежит однокурснику президента России Владимира Путина — Николаю Егорову. Экологи утверждают, что там ведется незаконная стройка винного завода.
На активистов напали трое неизвестных в «балаклавах», они распылили в экологов перцовый газ, а Рудомаху жестоко избили. Из машины активистов украли рюкзаки с аппаратурой, документами, компьютерами, фото- и видеокамерами.
Рудомаха был госпитализирован. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом основания черепа, перелом носа.