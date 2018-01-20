МОК назвал предварительное число российских спортсменов-участников Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) сократил число спортсменов, которые могут быть допущены к Олимпийским играм в Южной Корее, сообщается на сайте организации.

Из 500 спортсменов в списке остались 398 человек. Отмечается, что точное количество спортсменов-участников пока еще не установлено. По информации МОК, примерно 80% из число спортсменов, планирующих поехать в Пхенчхан, не участвовали в Олимпийских играх в Сочи.

Допущенные к Играм спортсмены должны будут в дальнейшем сдавать допинг-тесты, их сохранившиеся допинг-пробы перепроверят. Если не будут выявлены нарушения, то спортсменов допустят к Олимпиаде.

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Спортсмены, упомянутые в отчете дисциплинарной комиссии Дениса Освальда, не смогут участвовать в Играх. Комиссия Освальда ранее подтвердила доводы независимого расследования Ричарда Макларена о допинг-махинациях на Олимпиаде в Сочи.

Напомним, МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.

Олимпийские Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.