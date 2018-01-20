Пользователи Facebook смогут самостоятельно выбирать надежные источники информации
Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, что пользователи соцсети смогут самостоятельно определять надежность источников новостей.
«В рамках наших текущих опросов качества мы теперь будем спрашивать людей, знакомы ли они с источником новостей, и если да, доверяют ли они этому источнику», — написал он.
Цукерберг объявил, что уже следующую неделю компания начнет «с проверенных источников». Новостная лента фейсбука, отметил основатель соцсети, должна отличаться высокими журналистскими стандартами и «помогать выстраивать общность взглядов». По его словам, теперь новости в ленте будут занимать 4%, а не 5%, как было ранее.
При этом Цукерберг добавляет, что это не повлияет на объем информации в ленте новостей, а «сдвинет их баланс» на источники, которым доверяет сообщество соцсети.
В конце октября 2017 года Facebook сообщила Конгрессу США, что в период до и после выборов президента российское «Агентство интернет-исследований» (известное как «Фабрика троллей») опубликовало в соцсети около 80 тысяч постов, которые появились в лентах у 126 млн американцев. За месяц до выборов, в октябре 2016 года, соцсеть заблокировала 5,8 млн поддельных аккаунтов.