Возгорание автобуса в Казахстане могло произойти из-за паяльной лампы

В салоне автобуса, сгоревшего ​18 января в Актюбинской области Казахстана, работала паяльная лампа, рядом с которой находилась канистра с бензином, передает Tengri News со ссылкой на замминистра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева.

«Согласно основной версии, причина пожара — это халатное обращение с огнем. На месте происшествия обнаружена паяльная лампа, которая используется с горючей смесью, в частности бензином. В то же время в ходе следственных действий и допросов было установлено, что (в автобусе) находилась емкость пластмассовая с 5 л бензина», — рассказал Тургумбаев.

Эту версию подтверждает и очевидец. По его словам, пассажиры автобуса грелись паяльной лампой. «Кто-то что-то там между собой не поделил. Пнул баклажку с бензином, она попала на паяльную лампу. Сразу все вспыхнуло, поэтому никто не смог и выбраться», — приводит слова очевидца издание Караван.kz.

Ранее сообщалось, что причиной пожара могло быть замыкание электропроводки и ее последующее возгорание.

Напомним, утром 18 января на 1 068-м км автодороги Самара — Шымкент загорелся автобус. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя, в результате погибли 52 человека. Все погибшие — уроженцы Узбекистана. Среди выживших — жители Казахстана ​Максат Пернебеков и Ахрор Искаков, Барат Танатаров, а также граждане Узбекистана Исраилджон ​Мирзахмедов и Нуржан Кыргызбаев.