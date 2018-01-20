Мэр Махачкалы не признал своей вины

Мэр Махачкалы Муса Мусаев, которого подозревают в превышении полномочий при выделении земли, не признает своей вины, сообщает ТАСС.

«Земельный участок, в незаконном выделении которого его подозревают, в реестр собственности Республики Дагестан не был включен и республиканской собственностью не являлся, что подтверждает несостоятельность доводов в пользу возбуждения уголовного дела», — сказал адвокат Сулейман Азуев.

По словам защитника, на участке расположены производственные площади, собственником которых является «тот человек, кому эта земля и предоставлена». Азуев подчеркнул, что участок «реализован в соответствии с законом и в соответствии с той ценой, которая установлена кадастром».

Накануне стало известно, что против Мусы Мусаева возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО «АСПК» в собственность земельного участка площадью около 17,5 тысяч кв. м за плату в размере 1 миллион 100 тысяч рублей. При этом, отмечает следствие, глава города знал, что земельный участок — собственность Республики Дагестан.

Действия Мусаева якобы принесли бюджету республики ущерб в 80 млн рублей.

Также СМИ сообщили о задержании Мусаева.