Одна из пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ впала в кому

Состояние одной из пострадавших девочек остается тяжелым, она впала в состояние комы, передает Интерфакс со ссылкой на министра здравоохранения республики Дамбинима Самбуева.

«Состояние девочки остается тяжелым, она сейчас в коме. Прибыли нейрохирург и нейрореаниматолог из Санкт-Петербурга. Работа ведется, скорректировано лечение, лечение продолжается», — сказал министр, добавив, что ребенку понадобятся и косметические операции.

По его словам, нейрохирурги из Санкт-Петербурга оперируют другую девочку с травмой кисти руки. Состояние других пострадавших улучшается, однако они все еще находятся в больнице. Самбуев добавил, что всем пострадавшим необходима длительная реабилитация, решается вопрос о транспортировке в Москву или Санкт-Петербург.

Напавший на школу ученик также находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, девятиклассник, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, накануне напал на учеников 7-го класса школы №5 в Улан-Удэ. В результате госпитализированы семь человек, в их числе и сам нападавший. Перед задержанием подросток попытался покончить с собой.